Obilne padavine ponovno stižu u BiH: Najavljena kiša, a snijeg se vraća na pojedine dijelove.

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura iznosiće od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura od 0 do 4 stepena.

U Sarajevu magla i niska oblačnost. Tokom dana su moguća kraća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od -3 do -1, a dnevna od 3 do 5 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prognoza za naredne dane

U srijedu pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U četvrtak umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, na jugu sa kišom. Poslije podne, padavine se očekuju i u ostalim dijelovima, najprije kiša, koja će postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Na planinma sa snijegom. Temperature zraka između -1 i 6, na jugu do 11 stepeni.

Prognoza za prve sedmice nove godine

Prvi dani u 2025. godini proteći će u stabilnim vremenskim prilika sa nadprosječnom temperaturom za ovo doba godine. Preovladavat će pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Jedino u kotlinama i duž riječnih tokova u centralnim područjima Bosne i Hercegovine dugotrajna magla i niska oblačnost uslovit će znatno niže dnevne temperature zraka u odnosu na ostatak zemlje. Moguća pojava sunčanih perioda na ovom području je mala.

Minimalne temperature zraka u Bosni varirat će između -4°C i 2°C, na jugu Hercegovine od 2°C do 6°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 4°C i 10°C. Na jugu zemlje temperature između 10°C i 15 °C. Na područjima sa dugotrajnom maglom maksimalne temperature do 4°C.

Od petka (03.01.) frontalni poremećaj uslovit će nestabilno vrijeme koje će prvo zahvatiti zapadne krajeve naše zemlje. U subotu izgledne su padavine.

Na planinama snijeg, a u nižim područjima uglavnom susnježica ili snijeg. Na jugu zemlje očekuje se kiša koja bi mogla biti i obilna. Nestabilno vrijeme sa padavinama zadržat će se do četvrtka kada se prognozira kratkotrajna stabilizacija vremenskih prilika.

Prema raspoloživim sinotičkim kartama u dane vikenda (11. i 12.01.) moguć je novi val padavina.

IZVOR: FOKUS.BA