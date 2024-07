Od petka uglavnom oblačno i lokalni pljuskovi

U Bosni i Hecegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

Sunčano će biti i u četvrtak, 1. augusta. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne zapadni i jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni.

U petak, 2. augusta, u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, a tokom noći u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

U subotu, 3. augusta u Bosni jutro pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Lokalni pljuskovi s grmljavinom se očekuju u jutarnjim satima i dio prijepodneva. U Hercegovini sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti poslije podne, što može usloviti slab lokalni pljusak. Vjetar slab veći dio dana sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u nedjelju, 4. augusta. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 23, na jugu do 37 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.