Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu i mjerama zbrinjavanja radnika privrednog društva Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica. Usvojenim zaključkom Federalni zavod za zapošljavanje je zadužen da pripremi program podrške zapošljavanju bivših radnika privrednog društva Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica, prijavljenih na evidencijama nezaposlenih osoba, kod poslodavaca sa sjedištem u Federaciji BiH koji iskažu spremnost za njihovo zapošljavanje. Također, programom će biti utvrđeni uslovi učešća, iznosi i trajanje podrške, finansijski okvir, te obaveze učesnika i način praćenja realizacije.

U Informaciji je, između ostalog, navedeno da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uspostavilo i direktnu saradnju sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, koji je iskazao spremnost da, u okviru svojih zakonskih nadležnosti i raspoloživih sredstava, dodatno pruži podršku radnicima ovog privrednog društva, a koji su usljed stečaja ostali bez posla.