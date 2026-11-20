Izvoznici u FBiH stranu gotovinu od izvoza moraju položiti na devizni račun ili prodati banci do narednog radnog dana.

Firme i poduzetnici u Federaciji BiH koji od nerezidenata naplate izvoz u stranoj gotovini moraju novac položiti na devizni račun ili ga prodati banci najkasnije narednog radnog dana. Dosadašnji rok bio je tri radna dana. Mjesečni limiti od 3.000 eura za plaćanje uvoza i 10.000 eura za naplatu izvozau stranoj gotovini i čekovima ostaju isti, ali se povezane gotovinske naplate sada izričito zbrajaju, a odobrenje za veće iznose izdaje se samo ako se transakcija ne može obaviti bezgotovinski, javlja Akta.ba.

Vlada FBiH donijela je Uredbu o provođenju pojedinih odredbi Zakona o deviznom poslovanju 11. novembra 2026. godine, kada je i stupila na snagu. Objavljena je u „Službenim novinama FBiH“, broj 91/26. Istog dana kada je Uredba stupila na snagu prestale su važiti četiri ranije odluke koje su zasebno uređivale gotovinsko poslovanje s nerezidentima, plaćanje i prijenos u devizama, račune u inostranstvu i mjenjačke poslove.

Povezane naplate ulaze u isti mjesečni limit

Kod izvoza se u mjesečni limit od 10.000 eura računaju i pojedinačne gotovinske naplate između istih strana koje proizlaze iz istog posla ili ekonomskog odnosa. Izvoznik mora čuvati dokaz o naplati, odnosno ovjerenu carinsku ispravu za izvoz robe, a kod izvoza usluga ugovor ili račun.

Za plaćanje uvoza rezident sredstva podiže sa svog deviznog računa ili ih kupuje od banke. Uz nalog prilaže predračun stranog dobavljača i ovjerenu carinsku ispravu o uvozu robe ili dokaz da je usluga izvršena. Podignuti strani novac koji nije upotrijebljen mora vratiti na devizni račun u roku od 30 dana od podizanja. Ranija odluka davala je 60 dana da se banci dokaže da su sredstva iskorištena ili da se vrate na račun.

Za iznose iznad mjesečnih limita Federalno ministarstvo finansija može izdati odobrenje kad plaćanje ili naplata bezgotovinskim putem nije moguća. Raniji propis dopuštao je odobrenje i kada je bezgotovinska transakcija bila znatno otežana. Uz obrazložen zahtjev sada se dostavljaju dokaz o pravnom osnovu, poput ugovora, predračuna ili računa, izjava ovlaštenog lica o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu prinudne naplate i dokaz o uplati takse. Ministarstvo izdaje rješenje za pojedinačno plaćanje ili naplatu, a može ga izdati i za određeni period, najduže godinu. Rezidenti s blokiranim računima ne smiju izmirivati obaveze u gotovini na način propisan Uredbom.

Ko može primati stranu gotovinu bez odobrenja

Poseban režim naplate od nerezidenata obuhvata registrovane pružaoce određenih ugostiteljsko-turističkih usluga, aerodromske usluge i snabdijevanje stranih aviona, prodaju u konsignacijskim skladištima i slobodnim carinskim prodavnicama, prodaju putničkih i robnih voznih isprava za račun nerezidenata te naplatu cestarina na autocestama. Oni moraju imati deviznu blagajnu za vraćanje ostatka novca kupcu. Blagajnički maksimum utvrđuju na osnovu prosječnog dnevnog stanja iz prethodnog mjeseca. I za njih vrijedi rok do narednog radnog dana za polaganje ili prodaju naplaćene strane gotovine banci. Licencirani kasini mogu primati uplate od nerezidenata i isplaćivati im dobitke u stranoj gotovini uz deviznu blagajnu, dok su uplate i isplate u KM dopuštene bez ograničenja prema Uredbi.

Za djelatnosti kojima je dozvoljena naplata u stranoj gotovini bez odobrenja ranija odluka dopuštala je držanje devizne blagajne za vraćanje kusura, uz prosječno dnevno stanje do 3.000 eura u tromjesečju. Uredba sada zahtijeva tu blagajnu, a blagajnički maksimum veže za prosječno dnevno stanje prethodnog mjeseca. Prilivi i odlivi se evidentiraju, a knjigovodstveno stanje mora odgovarati stvarnom iznosu u blagajni.

Uredba dopušta i prijenos deviza između računa članova uže porodice koji su rezidenti, uz dokaz o povezanosti. Naknade nerezidentima fizičkim licima za usluge izvršene u FBiH mogu se uplaćivati na njihove račune u inostranstvu do ukupno 10.000 eura mjesečno, uz dokaz o izmirenim poreznim obavezama. Za kapitalne poslove koje Uredba navodi, među kojima su direktne investicije i ulaganja u nekretnine, plaćanje i naplata obavljaju se bezgotovinski preko banaka ili drugih pružalaca platnih usluga. Kod deviznih kreditnih poslova Uredba uređuje i kompenzaciju, cesiju, asignaciju i preuzimanje duga, za koje je potreban pisani ugovor svih učesnika.

Ranija odluka dopuštala je da se pri uvozu i izvozu robe i usluga plaćanje ili naplata u gotovim konvertibilnim markama obavi do 1.000 KM po računu. Ta odluka je prestala važiti, a nova uredba ne sadrži odgovarajuću odredbu za tu vrstu plaćanja i naplate.

Račun u inostranstvu bez odobrenja tokom privremenog boravka

Građani koji zadržavaju status rezidenta mogu bez odobrenja Ministarstva otvoriti račun u stranoj banci i držati novac na njemudok privremeno borave u inostranstvu na osnovu radne dozvole, radne vize, dozvole za boravak i rad ili drugog odgovarajućeg dokumenta strane države. Pri prijenosu novca na račun u FBiH banka ili drugi pružalac platnih usluga može zatražiti taj dokument. Kad prestane osnov za rad ili boravak, prestaje i pravo na držanje sredstava po tom osnovu, osim ako rezident ima drugi osnov predviđen zakonom ili Uredbom.

Odobrenje se može tražiti za školovanje, stručno usavršavanje i liječenje, kao i za kupovinu nekretnine ako račun zahtijeva propis države u kojoj se nekretnina nalazi. Uredba obuhvata i troškove povezane s korištenjem, održavanjem i raspolaganjem nekretninom, pa odobrenje može trajati dok postoji vlasništvo ili s njim neposredno povezana prava i obaveze. Ranija odluka za vlasnike nekretnina izričito je predviđala račun za komunalne i režijske troškove do visine prosječnih mjesečnih izdataka.

Za firme i poduzetnike među osnovama za odobrenje su investicijski i istraživački radovi, poslovanje podružnice ili predstavništva, garantni depoziti za međunarodne tendere i inostrani krediti uslovljeni otvaranjem računa. Uredba izričito obuhvata i trgovanje električnom energijom ili energentima te prikupljanje stranih donacija. Firma ili poduzetnik s evidentiranim, dospjelim i neizmirenim obavezama na računu kod pružaoca platnih usluga u FBiH ne može dobiti odobrenje. U pisanom zahtjevu navode se svrha, država, valuta, planirani iznos ili prosječno dnevno stanje, traženi period i razlog zbog kojeg je račun potreban. Odobrenje se u pravilu izdaje do godinu dana, uz mogućnost produženja ili dužeg roka vezanog za trajanje prava, obaveze ili pravnog odnosa.

Nakon radova u inostranstvu novac se vraća u roku od 30 dana

Sredstva na računu u inostranstvu koriste se za odobrenu namjenu i neposredno povezane troškove. Periodični izvodi i izvještaji dostavljaju se ako je to određeno odobrenjem ili ih zatraži Ministarstvo ili drugi nadzorni organ. Kad prestanu uslovi za držanje novca u inostranstvu, sredstva i ostvarena dobit doznačavaju se u FBiH u roku od 30 dana. Za investicijske radove raniji rok bio je šest mjeseci od završetka radova, dok Uredba sada propisuje 30 dana od završetka radova, odnosno od isteka garantnog roka. Moguće je produženje u propisanim slučajevima, uključujući nenaplaćene radove i određene porezne obaveze u stranoj državi. Nakon prijenosa novca rezident ima još 30 dana da zatvori račun i obavijesti Ministarstvo.

Banka procjenjuje rizik prije ugovora s mjenjačnicom

Mjenjačke poslove obavljaju banke i registrovani mjenjači s ovlaštenjem Ministarstva. Za svako mjenjačko mjesto ugovor se može zaključiti samo s jednom bankom, na period do godinu dana. Mjenjačnica mora istaknuti naziv banke, kursnu listu i iznos provizije ako je naplaćuje, izdati potvrdu za kupovinu ili prodaju strane gotovine te novac iz mjenjačkog poslovanja držati odvojeno od ostalih sredstava. Višak iznad ugovorenog blagajničkog maksimuma predaje banci narednog radnog dana. Promjene podataka iz zahtjeva prijavljuju se Ministarstvu u roku od sedam dana, a zahtjev za produženje ovlaštenja s propisanom dokumentacijom podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka.

Banka mora utvrditi metodologiju procjene rizika i izraditi analizu rizika prije sklapanja ugovora s mjenjačem. Za usklađivanje s odredbama o sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje banke i mjenjači imaju 90 dana. Primjenu tih mjera kod mjenjača neposredno kontroliše Devizni inspektorat Finansijske policije, dok Agencija za bankarstvo FBiH obavlja posredni nadzor putem banaka. Banka svog ugovornog mjenjača direktno kontroliše najmanje jednom u tri mjeseca.

Zahtjevi obuhvaćeni prijelaznim odredbama, zaprimljeni prije stupanja Uredbe na snagu, rješavaju se po ranijim propisima. Već izdata odobrenja za račune u inostranstvu i gotovinske transakcije važe do isteka perioda za koji su izdata, a postojeća ovlaštenja mjenjača do isteka ugovora s bankom na osnovu kojeg su dobili ovlaštenje.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/210336/nova-devizna-pravila-u-fbih-sta-se-mijenja-za-firme-gradane-i-mjenjacnice