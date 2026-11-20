Broj stranih radnika u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste, a s njim i pitanja kontrole njihovog dolaska i zapošljavanja. Zbog nedostatka zvaničnih podataka o iskorištenosti kvota i sumnji u moguće zloupotrebe, ambasador Bosne i Hercegovine u Indiji privremeno je obustavio izdavanje radnih viza državljanima više azijskih zemalja. Odluka otvara pitanje koliko institucije zaista kontrolišu uvoz radne snage i kakve posljedice može imati za domaće poslodavce.

Strani radnici sve češći na tržištu rada

Državljani nerazvijenih zemalja bolji život traže upravo ovdje. Višegodišnji trend odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine posljedično im otvara prostor na domaćem tržištu rada. Tako su građevinski radnici, radnici u pogonima, konobari i dostavljači u našoj zemlji sve češće strani državljani.

„U prvom kvartalu ove godine izdato je nešto više od 4.500 radnih dozvola, što je u odnosu na isti period prošle godine značajno povećanje od 42 posto. Najveći broj radnih dozvola izdat je državljanima Bangladeša, zatim Nepala, dok je manji broj izdat državljanima Turske, Kine, Egipta, Azerbejdžana i drugih zemalja“, navela je Ljiljana Jurak, pomoćnica u Sektoru rada Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Je li godišnja kvota prekoračena, nije poznato, upozoravaju iz Ambasade Bosne i Hercegovine u Indiji, koja pokriva i Bangladeš, Nepal i Šri Lanku. Zbog toga je ambasador privremeno obustavio izdavanje radnih viza.

S druge strane, država se suočava i s izazovima jer postoje slučajevi zloupotreba. Bosna i Hercegovina nekim radnicima služi samo kao prolazna stanica na putu prema Evropskoj uniji.

Iz Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine navode da, zavisno od utvrđenih okolnosti, poduzimaju zakonom propisane mjere.

„Služba za poslove sa strancima, zavisno od utvrđenih okolnosti, poduzima zakonom propisane mjere, koje uključuju poništenje vize, otkaz boravka, prekršajno kažnjavanje, kao i izricanje mjere protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini. Zakonom o strancima propisane su i novčane kazne za strane državljane, kao i za poslodavce koji zapošljavaju strance suprotno odredbama tog zakona“, navode iz Službe.

Evidentno je da će broj stranih radnika iz godine u godinu biti veći. To je jasan znak nadležnim institucijama da je vrijeme za konkretniji pristup pitanju uvoza radne snage, uz sistem u kojem će radnici, poslodavci i država biti zaštićeni od zloupotreba.

federalna.ba