Rudari Rudnika mrkog uglja Breza ponovo su jučer, od druge smjene, stupili u radnički neposluh – potvrdio je predsjednik Sindikata RMU Breza Jasmin Telalović.

Razlog ponovne obustave rada je, kako je rekao, nepoštivanje zakona i podzakonskih akata te Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva.

– Nije isplaćena plaća za radnike u RMU Breza. Spašavanjem skupocjene opreme u prethodnom periodu, naš rudnik nije imao planiranu proizvodnju nego se radio realan plan koji je prihvatila i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Realan plan bio je da se isporuči 18.000 tona uglja, a isporučili smo 20.000 tona. Ono što im je bilo prihvatljivo prošli mjesec, danas, kažu, nije dovoljno, iako dobro znaju s čime smo se suočavali u prethodnom periodu – rekao je Telalović.

Održali su sastanak u JP EP BiH na kojem se, kako je rekao, nije uspjelo iznaći rješenje na osnovu kojeg bi se radnicima izvršila isplata plaće.

– Zaključeno je da se mora u rješavanje problematike uključiti Vlada FBiH i nadležno ministarstvo. Sa nivoa granskog sindikata upućen je zahtjev za sastanak u Federalnom ministarstvu rudarstva te na osnovu toga očekujemo da će se održati sastanak početkom sljedeće sedmice, na kojem bi se našlo rješenje – kaže Telalović.

Navodi kako je neshvatljivo da su, kad god elektro-energetski sektor uđe u probleme, krivi rudnici.

– Ako nedostaje uglja, zašto se ušlo u zatvaranje RMU Zenica, koji bi sa svojim količinama znatno ublažio nedostatke. Moramo svi razmisliti, a pogotovu oni koji su donijeli tu odluku, da li je bila pogrešna, jer vidimo da se region i Evropa masovno vraćaju na ugalj. RMU Breza, iako je bio u krizi, ipak će proizvesti preko 200.000 tona uglja, što je trenutno na tržištu, kada se proizvede u kilovate električne energije, vrijedno oko 80 miliona KM – kaže Telalović.

On očekuje pozitivan ishod sastanka koji će biti održan početkom sljedeće sedmice te najavljuje da će, ukoliko se ne iznađe rješenje, sigurno poduzeti radikalnije sindikalne mjere.

Fena/federalna.ba