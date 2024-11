Sunčanim danima otkucava, stižu (obilne) padavine: Evo kada će pasti prve jesenje kiše

Nastavlja se razdoblje stabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini, ali ne još dugo.

Prijepodne je širom Bosne bilo dosta magle ili niske oblačnosti, dok je na visoravnima i planinama Bosne i u Hercegovini pretežno sunčano.

Temperature zraka izmjerene u 10 sati iznosile su (°C): Sarajevo 2; Tuzla 3; Banja Luka, Bugojno, Doboj, Livno i Srebrenica 4; Prijedor, Sokolac, Zenica i Zvornik 5; Bijeljina, Bjelašnica, Drvar i Ivan Sedlo 6; Jajce i Sanski Most 7; Bihać i Gradačac 8; Široki Brijeg 9; Trebinje 11; Mostar i Neum 15°C;

Danas će širom Bosne biti dosta magle ili niske oblačnosti, a sunčanije vrijeme očekuje se u drugom dijelu dana. Lokalno se magla i niska oblačnost mogu zadržati i veći dio dana. Pretežno sunčano je na visoravnima i planinama Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje od 17 do 21°C.

Razdoblje stabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini se nastavlja, navodi se u srednjoročnoj Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

– Povremeno će biti više oblaka naročito u večernjim i ranim jutarnjim satima. Izgledna je i magla u Bosni, koja će u kotlinama i duž riječnih tokova se zadržati veći dio prijepodneva. Slab mraz za dane vikenda moguć je na većim visinama, a početkom naredne sedmice i u kotlinskim područjima Bosne, saopćio je FHMZ BiH.

Do promjene će doći naredne sedmice, s obzirom na to da se, prema raspoloživim prognoznim modelima, od 13. novembra prognozira naoblačenje koje će usloviti kišu koja bi ponegdje mogla biti i obilnija.

– Više padavina se očekuje u južnim i jugozapadnim područjima. Moguće su nešto više jutarnje ali i niže dnevne temperautre zraka. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između -1°C i 4°C, u Hercegovini do 6°C. Najviša dnevna temperatura od 2°C do 7°C, jugu zemlje do 12°C, saopćio je FHMZ BiH.

Vrijeme narednih dana

Kada je riječ o detaljnoj prognozi za naredne dane, u petak će širom Bosne prijepodne biti dosta magle ili niske oblačnosti, a sunčanije će biti u drugom dijelu dana. Lokalno se magla može zadržati i veći dio dana. Pretežno sunčano je na visoravnima i planinama Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab, promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3°C, na jugu zemlje od 6 do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje od 17 do 21°C.

U subotu će širom Bosne prijepodne biti dosta magle ili niske oblačnosti, a sunčanije vrijeme očekuje se u drugom dijelu dana. Lokalno se magla može zadržati i veći dio dana. Pretežno sunčano je na visoravnima i planinama Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu zemlje od 17 do 20°C.

U nedjelju će širom Bosne prijepodne biti dosta magle ili niske oblačnosti, a sunčanije će biti u drugom dijelu dana. Lokalno se magla može zadržati i veći dio dana. Pretežno sunčano je na visoravnima i planinama Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 5 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu zemlje od 16 do 19°C.

U ponedjeljak će širom Bosne prijepodne biti dosta magle ili niske oblačnosti, a sunčanije u drugom dijelu dana. Lokalno se magla može zadržati i veći dio dana. Pretežno sunčano je na visoravnima i planinama Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 11°C, na jugu zemlje od 14 do 18°C.