Sutra pretežno sunčano, za vikend umjereno oblačno

Danas je u centralnim i istočnim područjima bilo magle i niskih oblaka, a u ostalim dijelovima sunčano uz malu oblačnost.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. U kasnim večernjim satima naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili tokom noći u Bosni se očekuje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, a dnevna od 7 do 14 stupnjeva, informiše FHMZ BiH.