U BiH umjereno oblačno, tokom noći moguća slaba kiša

U Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće mala do umjerena oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne će biti magle i niske oblačnosti.

Naoblačenje sa zapada se očekuje u večernjim satima što tokom noći na četvrtak može usloviti kratkotrajnu slabu kišu.

Vjetar slab, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura iznosiće od 0 do 5, na jugu zemlje do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen.

U Sarajevu u jutarnjim časovima je moguća povećana niska oblačnost. Veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 4, a dnevna od 14 do 18 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.