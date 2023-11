UN-ova agencija: U Gazi svakih 10 minuta pogine jedno dijete

UN-ova agencija za izbjeglice u Palestini je na svom Twitter profilu objavila da u prosjeku u Gazi na svakih deset minuta bude ubijeno jedno dijete.

Dodali su da na 10 minuta budu i povrijeđena dva djeteta.

“Zaštita civila u periodu sukoba nije ideal, nego obaveza i pretpostavka ljudskosti. Civili, ma gdje bili, moraju biti zaštićeni” poručili su oni uz fotografiju djeteta u razrušenoj Gazi.

To je podijelio i UN-ov ured u Ženevi koji su napisali: “Djeca nisu mete”.

Prema podacima palestinskih zvaničnika, tokom blizu mjesec izraelskog bombardovanja Gaze, poginulo je blizu 9.800 Palestinaca.

Izraelska odbrambena vojska ima cilj uništiti vrh Hamasa nakon što su militanti 7. oktobra upali u Izrael i ubili 1.400 osoba na muzičkom festivalu. Međutim, prilikom izvršavanja tog cilja uništavanja Hamasa, Izraelci ubijaju veliki broj civila što je zabrinulo cijeli svijet.

Sve češći su pozivi međunarodnih zvaničnika na humanitarni prekid vatre na koji Izrael ne želi pristati jer smatraju da bi to Hamasu dalo vremena da se reorganizuje. Oni su uoči početka kopnene invazije pozvali Palestince u Gazi da sa sjevera pređu na jug, međutim do tada su sve vrijeme bili granatirani, kao i nakon toga. Uslijedili su kopneni napadi i druga faza rata, kako su to kazali Izraelci, stoga se već neko vrijeme napadi izvode sa kopna i iz zraka.

Veliki broj Palestinaca se već iselio ka jugu, a ostale pozivaju da idu u Egipat. S obzirom na to da je veliki broj civilnih žrtava te s obzirom na brojne pozive i aluzije da Palestinci trebaju živjeti na poluostrvu Sinaj, izraelski napadi sve više liče i na etničko čišćenje. KLIX