Velika promjena vremena: Dijelove BiH će pogoditi obilne padavine

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i zapadnim područjime Bosne se očekuje kiša, uglavnom poslijepodne i tokom noći.

Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, u sjevernim područjima Bosne do 12 stepeni. Dnevna temperatura zraka od 10 do 16, na sjeveru zemlje do 19 stepeni.

utarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prognoza za naredne dane

U subotu oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Manja vjerovatnost za padavine na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Intenzivnije padavine u sjevernim područjima Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 12 do 18 °C.

U nedjelju oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina je moguć slab snijeg. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima. južni i jugoistočni. Tokom dana vjetar postepeno slabi. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 8 do 14, u sjevernim područjima Bosne do 17 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 8 do 14 °C.