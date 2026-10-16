Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje rukovodnih funkcija u Federaciji BiH

Vrhovni sud FBiH zabranio Vojinu Mijatoviću obavljanje ministarske i drugih funkcija u Vladi FBiH. Optužnica se odnosi na grant od 997.363,80 KM.

Vrhovni sud Federacije BiH donio je odluku kojom je Vojinu Mijatoviću, optuženom za zloupotrebu položaja, zabranjeno obavljanje funkcije ministra razvoja, poduzetništva i obrta, te bilo koje druge službene funkcije u okviru Vlade FBiH, potvrđeno je za Detektor.

Istom odlukom Vrhovnog suda FBiH, optuženima Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću izrečene su mjere zabrane preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti u okviru Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i organima državne službe u Federaciji BiH, te obavljanje poslova državnog službenika u FBiH.

Mjere zabrane je na nedavno održanom pripremnom ročištu zatražila tužiteljica Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBiH, a ovoj mjeri se usprotivila Odbrana optuženih navodeći da je neutemeljena

Optužnicom Posebnog odjela Federalnog tužilaštva, osim Mijatovića, Sefe i Fajića obuhvaćeni su još Bojan Lazić i Harun Mlivo te pravno lice “38X Ventures” d.o.o. Sarajevo.



Prema optužnici, koju je Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal potvrdio 15. septembra, Mijatović i ostali se terete da su djelo počinili kao saizvršioci u periodu od januara do septembra 2025.

Kako stoji u optužnici, oni su po prethodnom dogovoru, s ciljem pribavljanja imovinske koristi firmi “38X Ventures” d.o.o. Sarajevo, kao nosiocu poslova i ugovorenih prava i obaveza u ime i za račun Konzorcija “Techstars Sarajevo”, pogodovali na javnom konkursu kroz izbor korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera za 2025. u vidu dobijanja bespovratnih novčanih sredstava od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu 997.363,80 KM.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209195/vojinu-mijatovicu-zabranjeno-obavljanje-rukovodnih-funkcija-u-federaciji-bih