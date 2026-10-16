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Vatrogasci u Neumu pronašli beživotno tijelo na požarištu

By admin
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Foto: PVP Neum
Juče su pripadnici PVP Neum u 11:35h zaprimili dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Gradačkom polju, gdje je gorjela trava i nisko raslinje. Vatrogasne ekipe su odmah upućene na teren te su brzom reakcijom uspjele lokalizovati i staviti požar pod kontrolu.
Nažalost, prilikom gašenja i pregleda opožarene površine, vatrogasci su pronašli tijelo mrtve osobe. O svemu su odmah obaviještene nadležne službe i policija kako bi se obavio uviđaj i utvrdio identitet te uzrok smrti.
“Cijela postrojba PVP Neum izražava duboko žaljenje i iskrenu tugu zbog ovog tragičnog gubitka. Naše misli i suosjećanje u ovim teškim trenucima su uz obitelj i bliske osobe stradale osobe.
Vatrogasci još jednom apeliraju na sve građane na maksimalan oprez prilikom paljenja vatre na otvorenom prostoru”, objavila je PVP Neum.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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