Vatrogasci u Neumu pronašli beživotno tijelo na požarištu

Foto: PVP Neum

Juče su pripadnici PVP Neum u 11:35h zaprimili dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Gradačkom polju, gdje je gorjela trava i nisko raslinje. Vatrogasne ekipe su odmah upućene na teren te su brzom reakcijom uspjele lokalizovati i staviti požar pod kontrolu.

Nažalost, prilikom gašenja i pregleda opožarene površine, vatrogasci su pronašli tijelo mrtve osobe. O svemu su odmah obaviještene nadležne službe i policija kako bi se obavio uviđaj i utvrdio identitet te uzrok smrti.

“Cijela postrojba PVP Neum izražava duboko žaljenje i iskrenu tugu zbog ovog tragičnog gubitka. Naše misli i suosjećanje u ovim teškim trenucima su uz obitelj i bliske osobe stradale osobe.

Vatrogasci još jednom apeliraju na sve građane na maksimalan oprez prilikom paljenja vatre na otvorenom prostoru”, objavila je PVP Neum.