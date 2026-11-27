Prema podacima koji su izdvojeni na portalu otvorenih podataka IDDEEA, u periodu januar–oktobar 2026. godine evidentiran je značajan broj odjavljenih lica.

“Ovi podaci nisu samo statistika. Iza svake brojke nalazi se čovjek, porodica, planovi i odluka da se budućnost potraži negdje drugo.

Posebno zabrinjava podatak da među odjavljenim licima dominiraju muškarci (55%), dok žene čine 45%.

Pitanje koje se samo nameće: ko ostaje da gradi ovu zemlju?

Ovo nije samo statistika. Ovo je upozorenje koje ne smijemo ignorisati”, naveli su iz IDDEEA-e.

Od januara do oktobra 2026. godine prebivalište u Bosni i Hercegovini odjavilo je 1.685 osoba zbog preseljenja u inostranstvo, a najviše ih je otišlo u Hrvatsku, pokazuju podaci IDDEEA-e.

Prema grafikonu koji su proslijedili iz IDDEEA-e, Hrvatska je prva destinacija odjavljenih građana iz BiH (31,5 posto), slijede Austrija (23,7 posto), Slovenija (19,2 posto), zatim Srbija (14,6 posto) i Crna Gora 5,5 posto.

Važno je napomenuti da se podaci odnose isključivo na građane koji su zvanično odjavili prebivalište u BiH zbog odlaska u inostranstvo, te ne obuhvataju ukupan broj onih koji su napustili zemlju.