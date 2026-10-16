Odloženo izvršenje rješenja o prestanku prava na pohađanje nastave i status učenika

Imajući u vidu interes javnosti za predmet koji se odnosi na upravni spor pokrenut pred ovim sudom po tužbi malodobnog učenika, kojeg zastupaju zakonski zastupnici roditelji, protiv akta tuženog JU Osnovna škola „Sveti Franjo“ Tuzla – Školskog odbora broj 711-1/26 od 29.09.2026. godine, obavještavamo javnost da je, odlučujući o zahtjevu tužitelja za odlaganje izvršenja rješenja kojim je istom utvrđen prestanak prava na pohađanje nastave i status učenika u navedenoj školi, ovaj sud donio odluku kojom se izvršenje navedenog rješenja odlaže do donošenja odluke ovog suda, po tužbi tužitelja protiv osporenog akta tuženog.

Sud je, između ostalog, ocijenio da postoji realna mogućnost da bi izvršenjem osporenog rješenja maloljetni tužitelj pretrpio štetu koja bi se teško mogla popraviti, te ukazao na obavezu poštivanja Konvencije o pravima djeteta i zabranu diskriminacije djece u obrazovnom procesu, saopšteno je iz kantonalnog suda Tuzla.