Vraćaju se minusi: Od sutra drastičan pad temperatura širom BiH

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), od utorka nas očekuje drastičan pad temperatura zraka uz stabilizaciju vremenskih prilika.

Tokom ponedjeljka i utorka puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će u Hercegovini, te jugozapadnim i zapadnim dijelovima Bosne, bura povremeno dostizati olujne udare.

Od utorka slijedi nekoliko dana stabilnog i sunčanog vremena, ali uz izrazito hladna jutra sa mogućnošću mraza. Ipak, zahlađenje će biti kratkotrajno – već krajem sedmice očekuje se porast temperatura, a za vikend (22. i 23. marta) povratak padavina i južnog strujanja zraka.

Vremenska prognoza:

Utorak, 18. mart – Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kotlinama Bosne moguća magla ili niska naoblaka. Na jugu i jugozapadu puhat će umjerena do jaka bura, dok će u ostatku zemlje vjetar biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od -7 do -1°C, na jugu do 4°C, a dnevne od -1 do 5°C, na jugu do 10°C.

Srijeda, 19. mart – Sunčano vrijeme uz slab vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -6 do 0°C, na jugu do 2°C, a dnevna od 5 do 10°C, na jugu do 12°C.

Četvrtak, 20. mart – Sunčano uz slab vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, a dnevna od 9 do 15°C.

Hladni jutarnji periodi potrajat će nekoliko dana, stoga se preporučuje oprez zbog mogućeg mraza, naročito u unutrašnjosti zemlje.