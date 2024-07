Vreli dani i u nastavku sedmice, upaljen narandžasti meteoalarm

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući u zapadnim i južnim područjima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 °C. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 34 °C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva.

U četvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u jugozapadnim i planinskim područjima moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 39 stupnjeva.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 18 i 23, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

Na snazi je narandžasti meteoalarm za veći dio BiH, pa i za regiju Tuzla.

Maksimalna temperatura ≥ 34°C

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.