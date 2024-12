Vremenska prognoza za naredna tri dana

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZ BiH) objavili su vremensku prognozu za naredna tri dana.

UTORAK: U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U ostatku zemlje će prevladavati magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 14 stepeni.

SRIJEDA: Pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje do 12 stepeni.

ČETVRTAK: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom ili susnježicom u Bosni, na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini bez padavina, a na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje do 13 stepeni.