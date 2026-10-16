Za građane BiH sve manje radnih dozvola u Hrvatskoj: Mijenjaju se trendovi zapošljavanja

Uprkos smanjenju broja izdatih dozvola, građani BiH i dalje su na prvom mjestu među stranim državljanima koji dolaze raditi u Hrvatsku.

Hrvatska je u prvih devet mjeseci 2026. godine izdala 22.565 dozvola za boravak i rad državljanima Bosne i Hercegovine. To je za 3.198 dozvola manje u odnosu na isti period prošle godine, što predstavlja pad od 12,4 posto.

Uprkos smanjenju broja izdatih dozvola, građani BiH i dalje su na prvom mjestu među stranim državljanima koji dolaze raditi u Hrvatsku, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.

Na drugom mjestu je Srbija sa 19.886 izdatih dozvola, a slijede Filipini sa 18.712, Nepal sa 17.386 te Sjeverna Makedonija sa 10.459 dozvola.

Manje novih zaposlenja

Hrvatska je tokom prvih devet mjeseci ove godine stranim državljanima ukupno izdala 124.023 dozvole za boravak i rad. U istom periodu 2025. godine izdato ih je 136.194, što znači da je zabilježen pad od 12.171 dozvole, odnosno 8,9 posto.

Najveće smanjenje odnosi se na dozvole za novo zapošljavanje. Od januara do kraja septembra ove godine izdato ih je 48.847, što je za 19.740 manje nego u istom periodu prošle godine. Pad iznosi 28,8 posto.

S druge strane, povećan je broj produženih dozvola. Ove godine izdato je 49.805 takvih dozvola, dok ih je lani bilo 48.656.

Rast je zabilježen i u sezonskom zapošljavanju. Za sezonske radnike izdata je 25.371 dozvola, u odnosu na 18.951 u istom periodu prošle godine, što predstavlja povećanje od 33,9 posto.

Ugostiteljstvo prednjači

Prema podacima hrvatskog MUP-a, najveći broj dozvola izdat je za rad u turizmu i ugostiteljstvu, ukupno 48.156. Građevinski sektor nalazi se na drugom mjestu sa 32.701 dozvolom.

U industriji su izdate 15.121 dozvola, u sektoru saobraćaja i veza 7.853, a u trgovini 7.752 dozvole.

Dok je u građevinarstvu broj dozvola smanjen za 7.423 u odnosu na prošlu godinu, turizam i ugostiteljstvo zabilježili su rast od 2.346 dozvola.

Promjene među stranim radnicima

Podaci ukazuju i na promjene u strukturi stranih radnika koji dolaze u Hrvatsku. Broj dozvola izdatih državljanima Filipina povećan je sa 12.809 na 18.712.

Istovremeno, broj dozvola za državljane Nepala smanjen je sa 24.948 na 17.386, dok je broj dozvola izdatih državljanima Indije pao sa 12.274 na 7.734.

Posmatrano prema područjima, najviše dozvola izdala je Policijska uprava zagrebačka, ukupno 30.405. Slijede Istarska policijska uprava sa 19.363 i Splitsko-dalmatinska policijska uprava sa 15.896 dozvola.

Statistika pokazuje da Hrvatska i dalje zapošljava veliki broj stranih radnika, među kojima su državljani BiH najbrojniji prema broju izdatih dozvola. Istovremeno, smanjen je ukupan broj dozvola, posebno onih za novo zapošljavanje, dok je sezonski rad zabilježio rast.