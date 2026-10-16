Uspješno je završena izgradnja novog rezervoara Ahmići–Pirage u Sladnoj, vrijednog 225.596,67 KM, čime je realizovalan još jedan važan projekat u okviru kontinuiranih ulaganja u unapređenje i stabilizaciju vodosnabdijevanja na području našeg grada.

Danas je nadležna komisija izvršila pregled izvedenih radova na novoizgrađenom rezervoaru. U toku su završna testiranja, a puštanje u rad očekuje se već naredne sedmice.

-“U vodovodnu infrastrukturu danas ulažemo više nego ikada prije. Najveći dio investicija finansiramo iz budžeta Grada Srebrenika, uz značajnu podršku Federacije BiH i Tuzlanskog kantona.

Naš pristup je jasan: pripremati projekte, osiguravati sredstva i rješavati probleme.

Svjesni smo da je pred nama još mnogo posla, zbog čega istovremeno realizujemo brojne vodovodne projekte širom Srebrenika.

Nastavljamo ulagati u sva naša mjesna područja, jer svaki naš sugrađanin zaslužuje kvalitetno i pouzdano vodosnabdijevanje”, naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić.

Vrijednost ove investicije iznosi 225.596,67 KM, a njenom realizacijom stvaraju se uslovi za stabilnije i sigurnije vodosnabdijevanje stanovništva ovog područja.