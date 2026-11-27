Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavile su padati, a prosječna cijena dizela u protekle tri sedmice smanjena je za 18 feninga po litru. Pojeftinjenje je zabilježeno i na benzinskim pumpama širom Tuzlanskog kantona.

Prema podacima za 26. novembar, prosječna cijena dizela u Federaciji BiH iznosi 3,64 KM po litru, dok benzin Super 95 u prosjeku košta oko tri KM.

Prosječna cijena benzina Super 98 iznosi 3,39 KM, dok je autoplin, za razliku od ostalih naftnih derivata, zabilježio blago poskupljenje i trenutno košta prosječno 1,54 KM po litru.

Cijene goriva u Tuzli i Tuzlanskom kantonu

Na području Tuzlanskog kantona prosječna cijena dizela iznosi 3,64 KM, dok litar benzina Super 95 u prosjeku košta 2,99 KM.

Najpovoljnije gorivo u Tuzli dostupno je na benzinskoj pumpi kompanije In Vivo Dizajn u Ljepunicama, gdje litar dizela košta 3,42 KM, a benzina 2,69 KM.

Najniža evidentirana cijena dizela u Lukavcu i Živinicama iznosi 3,49 KM, Gračanici 3,52 KM, Kalesiji i Čeliću 3,54 KM, Srebreniku 3,55 KM, Banovićima 3,56 KM, a u Gradačcu 3,59 KM po litru.

Istovremeno, na pojedinim benzinskim pumpama u Tuzlanskom kantonu cijena dizela dostiže 3,91 KM po litru, što znači da vozači za 50 litara goriva mogu platiti i do 24,50 KM više, zavisno od mjesta točenja. RTV SLON