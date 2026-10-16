Danas pretežno sunčano, temperature do 18 stepeni Celzijusa

Jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima na istoku Bosne rijetko može pasti malo kiše. U Hercegovini prolazno više oblačnosti u jutarnjim satima. Veći dio dana pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će biti prohladno, osobito u unutrašnjosti. Uz postepeni porast temperatura zraka, sa odmicanjem dana toplije i ugodnije. Dolaskom noći moguće je blago pogoršanje opšte slike, pretežno u dijelu centralne i istočne Bosne, usljed povećanja naoblake i slabijih padavina.