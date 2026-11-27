Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizuje Dan otvorenih vrata.
Iz Zavoda pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže 1. decembra 2026. godine i iskoriste mogućnost besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV, hepatitis B i hepatitis C, u periodu od 08:00 do 15:00 sati.
“Informišimo se, testirajmo i zajedno doprinesimo prevenciji”, poručuju iz zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
ZZJZTK: Dan otvorenih vrata, besplatno testiranje na HIV i hepatitis
Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizuje Dan otvorenih vrata.