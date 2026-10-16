Servisne informacije: U TK rođeno devet beba

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen 7 puta, evidentirano je 6 krivičnih djela, dogodile su se ukupno 3 saobraćajne nezgode, od čega 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je 1 lice zadobilo lake tjelesne povrede (PS Živinice), dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 82 pregleda i 3 kućne posjete, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 8 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka, u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen jedan dječak.

U Srebreniku danas bez padavina, ali jutro je prilično svježe, oko 3°C u 5 sati. Prijepodne se postepeno zagrijava, a poslijepodne oko 14 sati očekuje se maksimalnih 15°C. U 08 sati temperatura je 6 stepeni Celzijusa, vedro i sunčano.