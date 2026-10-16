Svjetski dan anestezije obilježava se 16. oktobra kao dan koji nas podsjeća na prvu operaciju izvedenu u opštoj anesteziji davne 1846. godine – trenutak koji je označio početak savremene medicine, medicine koja ne poznaje bol, već znanje, empatiju i preciznost. Anesteziolozi su nevidljivi stup svakog zdravstvenog sistema. Njihova uloga daleko nadilazi operacijsku dvoranu – ključni su u zbrinjavanju najtežih pacijenata, intenzivnoj i perioperativnoj njezi te koordinaciji transplantacijske medicine, uključujući održavanje vitalnih funkcija donora. Stoga, danas se posebno ističe i njihov doprinos u promociji svijesti o doniranju organa.
Ovogodišnja tema, „Anestezija kroz put pacijenta“, u skladu je s temom Svjetske federacije društava anesteziologa (WFSA) 2026–2028.
Uloga anesteziologa mnogo je šira od same operacione sale. Anesteziolozi pružaju podršku pacijentima u različitim situacijama i zdravstvenim ustanovama – od urgentnih situacija, pomoći prije prijema u bolnicu, operacionih sala i jedinica intenzivnog liječenja, do službi za liječenje bola i drugih procedura izvan operacione sale.
Njihova briga nastavlja se i nakon otpusta iz bolnice, kroz liječenje hroničnog bola i palijativnu njegu.
Cilj ovogodišnje kampanje je podsjetiti na značaj dostupne, sigurne i ravnopravne anesteziološke zaštite, kao i na važnost snažnih i dobro podržanih anestezioloških službi za sigurniju, koordiniraniju i pacijentu usmjerenu zdravstvenu zaštitu.
Anestezija je prisutna duž cijelog puta pacijenta – od prvog kontakta sa zdravstvenim sistemom, preko liječenja i oporavka, pa sve dalje.
Zbog širine znanja koje zahtijeva, stalne koncentracije i odgovornosti za život pacijenta u svakom trenutku, anesteziologija se sa pravom smatra jednom od najzahtjevnijih medicinskih specijalizacija.
Danas je Svjetski dan anestezije
Svjetski dan anestezije obilježava se 16. oktobra kao dan koji nas podsjeća na prvu operaciju izvedenu u opštoj anesteziji davne 1846. godine – trenutak koji je označio početak savremene medicine, medicine koja ne poznaje bol, već znanje, empatiju i preciznost. Anesteziolozi su nevidljivi stup svakog zdravstvenog sistema. Njihova uloga daleko nadilazi operacijsku dvoranu – ključni su u zbrinjavanju najtežih pacijenata, intenzivnoj i perioperativnoj njezi te koordinaciji transplantacijske medicine, uključujući održavanje vitalnih funkcija donora. Stoga, danas se posebno ističe i njihov doprinos u promociji svijesti o doniranju organa.