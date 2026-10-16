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Danas je Svjetski dan anestezije

By admin
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Svjetski dan anestezije obilježava se 16. oktobra kao dan koji nas podsjeća na prvu operaciju izvedenu u opštoj anesteziji davne 1846. godine – trenutak koji je označio početak savremene medicine, medicine koja ne poznaje bol, već znanje, empatiju i preciznost. Anesteziolozi su nevidljivi stup svakog zdravstvenog sistema. Njihova uloga daleko nadilazi operacijsku dvoranu – ključni su u zbrinjavanju najtežih pacijenata, intenzivnoj i perioperativnoj njezi te koordinaciji transplantacijske medicine, uključujući održavanje vitalnih funkcija donora. Stoga, danas se posebno ističe i njihov doprinos u promociji svijesti o doniranju organa.
Ovogodišnja tema, „Anestezija kroz put pacijenta“, u skladu je s temom Svjetske federacije društava anesteziologa (WFSA) 2026–2028.
Uloga anesteziologa mnogo je šira od same operacione sale. Anesteziolozi pružaju podršku pacijentima u različitim situacijama i zdravstvenim ustanovama – od urgentnih situacija, pomoći prije prijema u bolnicu, operacionih sala i jedinica intenzivnog liječenja, do službi za liječenje bola i drugih procedura izvan operacione sale.
Njihova briga nastavlja se i nakon otpusta iz bolnice, kroz liječenje hroničnog bola i palijativnu njegu.
Cilj ovogodišnje kampanje je podsjetiti na značaj dostupne, sigurne i ravnopravne anesteziološke zaštite, kao i na važnost snažnih i dobro podržanih anestezioloških službi za sigurniju, koordiniraniju i pacijentu usmjerenu zdravstvenu zaštitu.
Anestezija je prisutna duž cijelog puta pacijenta – od prvog kontakta sa zdravstvenim sistemom, preko liječenja i oporavka, pa sve dalje.
Zbog širine znanja koje zahtijeva, stalne koncentracije i odgovornosti za život pacijenta u svakom trenutku, anesteziologija se sa pravom smatra jednom od najzahtjevnijih medicinskih specijalizacija.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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