Danas sunčano, krajem dana naoblačenje

Jutros u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla i niska oblačnosti. U ostatku zemlje pretežno vedro.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Krajem dana naoblačenje sa juga, što će u večernjim satima u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne usloviti lokalno slabu kišu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14 °C, a u područjima sa dugotralnom maglom od 2 do 6 °C.

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Prijepodnevni sati će biti sunčaniji i ugodniji u većem dijelu zemlje, dok bi u drugom dijelu dana, nadolazeće pogoršanje moglo uzrokovati jačanje tegoba kod osjetljivih osoba. Usljed povećanja naoblake, južnog strujanja i padavina, negativni efekti promjene vremena biće izraženiji u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje i reumatskih bolova, promjene raspoloženja, u noći problemi sa snom.