Danas sunčano, temperature do 15 stepeni

Jutros u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla i niska oblačnosti. U ostattku zemlje pretežno vedro.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, veći dio dana, magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12,na jugu i sjeveru zemlje do 15 °C. U područjima sa dugotralnom maglom od 0 do 6 °C.

Biometeorološke prilike su povoljne. Jutro sa blagim porastom temperatura, dodatna stabilizacija vremena i zatopljenje tokom dana, pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nešto više opreza i prikladnija garderoba, poželjni su prilikom boravka na otvorenom u jutarnjim i noćnim satima.