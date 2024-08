Danas sunčano, za vikend ponovo visoke temperature

Nakon nešto kraćeg perioda nestabilnog vremena, prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine ukazuje na stabilizaciju i nastavak sunčanih perioda sa rastom temperatura zraka koje će za vikend u pojedinim dijelovima zemlje dostići i 39 stepeni Celzija.

Danas će u BiH biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.

Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

Za vikend se također najavljuje nastavak sunčanog vremena uz visoke temperature.

Tako će u subotu (24. augusta) biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu i sjeveru do 38 stepeni.

U nedjelju (25. augusta) sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu i sjeveru do 39 stepeni.

I početak naredne sedmice, tačnije, ponedjeljak 26. august će biti sunčan uz manju oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzija.