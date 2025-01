Danas umjereno oblačno, temperature do 16 stepeni

Jutros je u našoj zemlju umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas će na jugu zemlje preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost i postepen porast naoblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 10 do 16 °C.

Nastavlja se period promjenljivih biometeoroloških prilika. Većina stanovništva će povremeno biti lošijeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati u pojedinim dijelovima dana. U Hercegovini i na jugozapadu probleme će uzrokovati strujanje toplijeg zraka i kiša, u dijelu Bosne većim dijelom dana malo svježije i ugodnije, postepeno pogoršanje i padavine u večernjim satima će pokvariti opštu sliku. Hronični bolesnici trebali bi se suzdržati od težih aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju također sugerišemo oprezniju vožnju.