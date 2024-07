Nastavljaju se paklene vrućine, u BiH danas temperature do 41 stepen: Kakvo će vrijeme biti za vikend

Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije.

U Bosni i Hercegovini danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslijepodne u Bosni i istočnim područjima Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne slab do umjeren jugozapadni, a ostatku zemlje slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu i lokalno sjeveru do 28, a dnevna od 34 do 39, na jugu do 41 stepn Celzijusa.

U Sarajevu sunčano i vruće. Poslijepodne umjeren porast naoblake može uvjetovati lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 21, a dnevna oko 36 stepeni Celzijusa.

S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora usljed manjka svježine u noći, dodatno će pogoršavati opću sliku.

U subotu sunčano i vruće. Poslijepodne na krajnjem sjeveroistoku Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i lokalno sjeveru do 28, a dnevna od 34 do 42 stepena Celzijusa.

U nedjelju sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen Celzijusa.

U ponedjeljak sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab u Hercegovini uglavnom jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 38, na jugu 41 stepen Celzijusa.