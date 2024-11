Vraćaju se padavine i minusi – Prognoza za naredna tri dana

Bosnu i Hercegovinu narednih dana očekuju promjenljive vremenske prilike sa zahlađenjem i povratkom snježnih padavina.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme.

“U Bosni se lokalno očekuje slaba kiša, dok će u Hercegovini i jugozapadnim dijelovima zemlje biti povremenih pljuskova. Intenzivnije padavine moguće su tokom noći. Vjetar će biti slab južni. Jutarnje temperature kretaće se od 3 do 8°C, na jugu do 11°C, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 8 i 14°C, na jugu do 16°C”, navode iz FHMZ-a.

U petak će preovladavati oblačno vrijeme s padavinama širom zemlje.

“U Bosni se u nizinama očekuju kiša ili susnježica, dok će u višim predjelima padati snijeg. Hercegovina će imati kišu u nižim predjelima i snijeg u planinskim područjima. Poslijepodne i krajem dana doći će do postepenog prestanka padavina na sjeveru i zapadu zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperature će se kretati od 1 do 8°C, a na jugu od 8 do 14°C”, dodaje se u prognozi FHMZ-a.

Vikend počinje oblačnim vremenom. U Bosni se u subotu očekuje susnježica i slab snijeg, dok će u Hercegovini povremeno padati slaba kiša.

“Jutarnje temperature će se kretati od -1 do 4°C, na jugu do 7°C, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 1 i 6°C, na jugu do 11°C”, zaključuju iz FHMZ-a.