Vrijeme u BiH: Oblačno s kišom, na planinama slab snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša pada po Hercegovini i istoku Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -3; Sokolac 0; Srebrenica 1; Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Ivan Sedlo i Zenica 2; Doboj, Jajce i Prijedor 3; Livno, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 4; Drvar 5; Široki Brijeg i Trebinje 6; Mostar 8; Neum 9°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u nizinama će padati slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C.

U Sarajevu oblačno. Povremeno može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 9°C.

Sutra se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će usloviti padavine širom zemlje i pad temperature zraka. U Bosni se ispočetka očekuje kiša koja sredinom dana prvo na području Krajine prelazi u susnježicu i snijeg koji će se do kraja dana proširiti širom Bosne. U Hercegovini će većinom padati kiša, a na planinama snijeg. Vjetar umjerene jačine južnog smjera koji će od sredine dana prema poslijepodnevnim satima postepeno prelaziti na sjeverni i sjeverozapadni smjer. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni prije podne većinom sa slabim snijegom. Više padavina je u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana se očekuje prestanak padavina. U Hercegovini će prije podne većinom padati kiša. U jutarnjim satima snijeg može padati na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 7 do 12°C.

U nedjelju u Bosni oblačno vrijeme. Djelomično vedro na području Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje od 2 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Može padati veoma slab snijeg u istočnim i centralnim područjima i slaba kiša na jugu zemlje. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.