Kino Srebrenik, u modernom ambijentu i ove sedmice vas poziva na filmska druženja.

U petak 27. novembra od 19 sati na repertoaru je snažna kriminalistička drama “Tigar od papira”. Snažna priča o dvojici braće čija se potraga za američkim snom pretvara u borbu za opstanak. Queens, 1986. Bivši policajac Gary, sklon riziku i brzoj zaradi, uvuče svog povučenog brata Isaaca u opasan posao s ruskom mafijom. Njihovi se životi počinju nezaustavljivo raspadati, a porodica i bratska odanost dolaze na najtežu kušnju. Djelimično nadahnut iskustvima Grayjeve porodice, “Tigar od papira” napeta je priča o kriminalu, ambiciji i razornoj cijeni ostvarenja američkoga sna.

U subotu 28. novembra od 13 sati slijedi prava filmska čarolija uz “Hexed: Kraljevstvo čarolije” studija Disney.

Impulsivna tinejdžerka Billie otkriva da posjeduje čarobne moći. Kad se one oslobode, napušta mirno predgrađe i odlazi u prostrano kraljevstvo vještica, gdje se mora udružiti sa svojom opreznom majkom Alice i otkriti porodične tajne koje bi mogle promijeniti svijet vještica.

Večernji termin istog dana od 19 sati rezervisan je za film “Dozvola za nove Fockere”, novi nastavak jedne od najuspješnijih komičnih franšiza svih vremena.

Ovog novembra, ikona komedije i dobitnik nagrade Emmy Ben Stiller i dvostruki dobitnik Oscara Robert De Niro, ponovo udružuju snage u filmu DOZVOLA ZA NOVE FOCKERE, novom poglavlju hit-serijala “Upoznajte roditelje”. Ovom legendarnom dvojcu, koji publiku širom svijeta zasmijava već decenijama, pridružuje se i Ariana Grande, dobitnica Grammyja i nominovana za Oscara. Henry Focker, sin Grega (Ben Stiller) i Pam (Teri Polo), suočava se s porodičnim haosom koji je izazvala njegova odluka da se oženi snažnom i nepokolebljivom Olivijom (Ariana Grande), koja na prvi pogled djeluje kao njegova potpuna suprotnost.

Vidimo se u kinu.