Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) domaćin je dvodnevne radne posjete delegacije Inspektorata sigurnosti cestovnog saobraćaja i cesta pri Ministarstvu mora, saobraćaja i infrastrukture Republike Hrvatske, koja se održava 26. i 27. novembra 2026. godine u Sarajevu s ciljem unapređenja bilateralne i regionalne saradnje u oblasti inspekcijskog nadzora cestovnog saobraćaja.

Prvog dana posjete održan je sastanak kojem su prisustvovali direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović, glavni federalni saobraćajni inspektor Tomislav Mikulić i saradnici te glavni inspektor Inspektorata sigurnosti cestovnog saobraćaja i cesta pri Ministarstvu mora, saobraćaja i infrastrukture Republike Hrvatske Ante Mihaljević sa saradnicima.

U fokusu sastanka bili su razmjena stručnih iskustava i primjera dobre prakse u provođenju inspekcijskog nadzora cestovnog saobraćaja, unapređenje nadzora prijevoza putnika i tereta, organizacija i metodologija provođenja inspekcijskih kontrola, kao i primjena nacionalnog zakonodavstva i standarda Evropske unije u ovoj oblasti.

Direktorica Prvulović iskazala je čvrsto opredjeljenje FUZIP-a kontinuiranom unapređenju i modernizaciji poslovnih procesa, jačanju materijalno-tehničkih predispozicija za efikasan rad i osnaživanju ljudskih resursa. „Upravo su ovakvi susreti prilika za razmjenu iskustava i informacija i put ka usvajanju najboljih praksi koje nam mogu pomoći u realizaciji naših opredjeljenja“, naglasila je.

Posebna pažnja posvećena je unapređenju međuinstitucionalne komunikacije, razmjeni informacija o izazovima u svakodnevnom radu inspekcijskih službi, jačanju stručnih i administrativnih kapaciteta, razmatranju mogućnosti provođenja zajedničkih i koordiniranih inspekcijskih aktivnosti, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti, a razmatrano je i planiranje zajedničkih aktivnosti u oblasti stručnog usavršavanja inspektora i učešće u projektnim aktivnostima.

Kolege iz Republike Hrvatske u Sarajevo su doputovali specijaliziranim vozilom za potrebe inspekcijskog nadzora cestovnog saobraćaja, čime je omogućeno i neposredno upoznavanje federalnih inspektora s njegovim tehničkim karakteristikama, opremom i funkcionalnostima.

Glavni federalni saobraćajni inspektor Tomislav Mikulić će biti domaćin drugog dana posjete tokom kojeg će gosti iz Republike Hrvatske imati priliku razgovarati o detaljima pozitivnih inspekcijskih praksi sa federalnim inspektorima Federalnog saobraćajnog inspektorata.

Saradnja s nadležnim institucijama Republike Hrvatske od posebnog je značaja za Federalnu upravu za inspekcijske poslove, imajući u vidu iskustva Republike Hrvatske u procesu usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije, kao i praktična iskustva u primjeni evropskih propisa i standarda u oblasti cestovnog saobraćaja.