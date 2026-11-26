Danas je održan nastavak konstituirajuće sjednice 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona, na kojem je provedena procedura izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Proceduru je provela privremena Komisija za izbor delegata iz Tuzlanskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je izvršila provjere i konstatovala da su sve kandidatske liste iz Skupštine Tuzlanskog kantona dostavljene u skladu s Uputstvom o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini, obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, i to: 7 listi kandidata iz reda bošnjačkog naroda, 3 liste iz reda srpskog naroda, 2 liste iz reda hrvatskog naroda i 1 listu iz reda ostalih.

Nakon obavljenog tajnog glasanja u Skupštini Tuzlanskog kantona, rezultati za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine rezultati su sljedeći: kandidatska lista Lejle Ćebić Đerzić dobila je 4 glasa, lista Mirsada Čamdžića nije dobila glasove, lista Adisa Fazlića 2 glasa, lista Mahira Mešalića 6 glasova, lista Dževada Hadžića 5 glasova, lista Senada Alića 5 glasova, lista Bahrudina Ahmetagića 5 glasova, lista Slađana Ilića 2 glasa, lista Dragane Bosankić 1 glas, lista Žarka Vujovića 2 glasa, lista Ivane Mijatović 1 glas, lista Silve Banović 1 glas i lista Omera Berbića dobila je 1 glas.

Skupština Tuzlanskog kantona je jednoglasno prihvatila Izvještaj Komisije za izbor delegata iz Tuzlanskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o provedenom glasanju i isti će biti dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Današnjim nastavkom završena je konstituirajuća sjednica 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona.

Danas je održana i treća sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera. Prihvaćene su ostavke i dužnosti su razriješene ministrica zdravstva i ministrica za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona. Skupština je donijela Zaključak kojim su sekretar Ministarstva za boračka pitanja i pomoćnik u Ministarstvu zdravstva ovlašteni da, do potvrđivanja imenovanja ministara u navedenim ministarstvima, predstavljaju i zastupaju ministarstva, organizuju rad, potpisuju akte i poduzimaju sve druge neophodne radnje u cilju zakonitog i nesmetanog izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstava, u skladu s Ustavom, zakonom i drugim propisima.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona