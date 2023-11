Danas kiša u nižim, a snijeg u višim područjima

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom u nižim i snijegom u višim područjima. Intenzivnije padavine praćene grmljavinom se očekuju u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Poslije podne vjetar u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Prije podne u Hercegovini povremeno jaki udari juga. Dnevna temperatrura od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika je loša. Pogoršanje vremenskih prilika, uz padavine i zahlađenje, te povećan sadržaj vlage u zraku, kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, iscrpljenosti, promjene raspoloženja, nesanice. Neophodno je umanjiti aktivnosti i posvetiti pažnju zaštiti od nižih temperatura, obzirom da će jugo oslabiti, a u drugom dijelu dana i noćnim satima postepeno preovladati hladnije strujanje.