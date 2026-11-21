Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika 23.11.2026. godine (ponedjeljak):

– u naselju Rapatnica Luka u vremenu od 09:00 d0 13:00 sati.

– u naselju Raptnica Dom prema Falešićima u vremenu od 13:00 d0 16:00 sati.