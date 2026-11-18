MUP TK – Protekla 24 sata javni red i mir narušen je tri puta, evidentirana su tri krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, od čega 2 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica zadobila tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 14 pregled i 5 kućnih posjeta, 4 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju požara na stambenom objektu u naselju Huremi. Požar je ugašen. Pored toga imali su i 2 tehničke intervenciju na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, četiri djevojčice i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji novog mosta, dionica ulice Ivana Markovića Irca, bit će privremeno zatvorena za saobraćaj u narednih mjesec dana.

Molimo sve građane da tokom izvođenja radova koriste alternativne saobraćajne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode svoje kretanje novonastalim uslovima.