HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 69 pregleda, 1 kućna posjeta i 3 terenske intervencije, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 2 tehničke intervenciju na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 20.11.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima:Gornji Moranjci, Čekanići Gornji, Čekanići Donji, Falešići i Brničani u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je četrnaest beba, dvije djevojčice i dvanaest dječaka.

VRIJEME – Olujni vjetar u BiH očekuje se danas, posebno na području sjeverne i sjeveroistočne Bosne, gdje bi snažni udari mogli izazvati materijalnu štetu.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji novog mosta, dionica ulice Ivana Markovića Irca, bit će privremeno zatvorena za saobraćaj u narednih mjesec dana.

Molimo sve građane da tokom izvođenja radova koriste alternativne saobraćajne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode svoje kretanje novonastalim uslovima.