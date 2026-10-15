Oružane snage BiH jačaju svoje kapacitete: Uspješno provedena prva vlastita obuka za upravljanje dronovima

Oružane snage Bosne i Hercegovine uspješno su okončale prvu vlastitu obuku operatera bespilotnih letjelica, koja je realizirana na simulatorima u razdoblju od 28. rujna do 14. oktobra 2026. godine.

Završetkom ove obuke OS BiH su dobile sposobnost vlastitog osposobljavanja operatera dronova, čime je napravljen važan korak u razvoju sposobnosti obavještajnog rada, nadzora, izviđanja i akvizicije ciljeva (ISTAR), kao i dajeg razvoja upotrebe bespilotnih sustava. Obuka je provedena u okviru NATO Inicijative izgradnje obrambenih kapaciteta (DCBI).

Tokom obuke polaznici su stekli teorijska i praktična znanja iz upravljanja bespilotnim sustavima, planiranja i realizacije misija, rada sa senzorima, sigurnosnih procedura i analize izvršenih zadaća.

Dio obuke realiziran je korištenjem simulatora RAPAS, koji omogućava sigurno i standardizirano uvježbavanje različitih operativnih situacija.

Simulator RAPAS i sustavi COMET ostaju u vlasništvu Oružanih snaga BiH i predstavljaju osnov za nastavak razvoja ove sposobnosti i obuku novih naraštaja pripadnika OS BiH.

Nakon realizacije narednih faza osposobljavanja, OS BiH dobijaju vlastiti instruktorski kadar osposobljen za rad na ovim sustavima. Time se stvaraju uvjeti da obuku budućih operatera provode instruktori iz sastava OS BiH, uz kontinuiran prenos znanja i dugoročno održavanje razvijenih sposobnosti.

Ovim korakom OS BiH nastavljaju proces modernizacije, jačanja interoperabilnosti i razvoja sposobnosti za učinkovitiju potporu zapovjedanju, donošenju odluka i izvršavanju zakonom definiranih zadaća, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.