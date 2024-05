Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu i sjeveru do 28 stepeni Celzijusa. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovina, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura oko 23 stepena, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

U četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne i dio noći se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na sjeveru zemlje do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U petak sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru zemlje do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru zemlje do 28 stepeni.​​​​​​​

Prvog dana vikenda umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni je lokalno moguća slaba kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 22, a dnevna od 22 do 28 stepeni.