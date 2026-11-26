U Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona danas će biti održane dvije sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Nakon hitne sjednice, na kojoj će se razmatrati ostavke ministrice za boračka pitanja i ministrice zdravstva, bit će održan nastavak konstituirajuće sjednice, na kojoj će poslanici birati delegate u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za danas, 26. novembra, s početkom u 11 sati.

Na dnevnom redu ove sjednice bit će ostavke ministrice za boračka pitanja i ministrice zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona.

Kako je jutros potvrđeno iz Skupštine Tuzlanskog kantona, neposredno nakon završetka hitne sjednice bit će održan nastavak konstituirajuće sjednice 11. saziva kantonalne Skupštine.

Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović zakazala je nastavak sjednice s jednom preostalom tačkom dnevnog reda, koja se odnosi na izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Današnjim izborom delegata trebao bi biti okončan dnevni red konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, a ujedno će biti nastavljen proces formiranja zakonodavne vlasti na federalnom nivou nakon održanih Općih izbora.

Nakon današnjih zasjedanja, poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona ponovo će se sastati u ponedjeljak, 30. novembra, kada je zakazana druga redovna sjednica Skupštine TK, također u Plavoj sali BKC-a Tuzla, s početkom u 11 sati.

Predloženim dnevnim redom ove sjednice predviđeno je 17 tačaka, među kojima je i prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona.

Ukoliko predloženi sastav Vlade dobije potrebnu podršku skupštinske većine, Tuzlanski kanton u ponedjeljak bi mogao dobiti novu izvršnu vlast.

Termini današnjih sjednica, kao i sjednice na kojoj će se odlučivati o potvrđivanju imenovanja nove kantonalne Vlade, utvrđeni su na sjednici Kolegija 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona.

Tuzlainfo.ba