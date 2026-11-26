Evropska komisija je 18. 11. 2026. godine objavila poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2027. godinu (Call for proposals 2027 – EAC/A11/2026 – Erasmus+ Programme – C/2026/6148), s ukupno raspoloživim budžetom od oko 5,3 milijardi Eura. Erasmus+ nudi mogućnosti

finansiranja u oblastima obrazovanja, obuke, mladih i sporta u Evropi i šire, ulažući u prekograničnu mobilnost radi studiranja, obuke i volontiranja, projekte saradnje, politike i inovacija, te aktivnosti Jean

Monnet. Program nastavlja podržavati svoje horizontalne prioritete: uključivanje, digitalnu i zelenu tranziciju, te demokratsko učešće. Očekuje se da će poziv omogućiti mobilnost u svrhu učenja u svim obrazovnim sektorima za otprilike 1,6 miliona učesnika, te pružiti podršku za više od 120 000 organizacija.

Pravo učešća imaju javne i privatne organizacije koje djeluju u sektorima obrazovanja, obuke, mladih i sporta, uključujući škole, univerzitete, centre za stručno obrazovanje, omladinske organizacije, sportske klubove i druga relevantna tijela.

Tekst poziva za podnošenje aplikacija za pojedinačne akcije u okviru internacionalnih mogućnosti za 2027. godinu,

Rokovi za prijavu, kao i sve pojedinosti o pozivu dostupni su na linku

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva sve subjekte koji djeluju u oblastima sporta i mladih sa područja Tuzlanskog kantona da se detaljno upoznaju s uslovima poziva i iskoriste prilike koje program Erasmus+ nudi.