Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje u naredne dvije sedmice

U utorak i srijedu u Bosni i Hercegovini preovladavaće nestabilno vrijeme sa slabom kišom u nižim i snijegom u višim područjima. Iako se ne očekuju obilne padavine, na prevojima bi se snijeg mogao zadržavati na kolovozu i tako otežavati promet vozila.

Umjereno oblačno i djelimično sunčano vrijeme u četvrtak prije podne usloviće maglu u centralnim područjima. Za dane vikneda preovladavaće oblačno uz povećanje vjerovatnoće za padavine naročito u nedjelju.

Na planinama ponovo bi mogao padati snijeg, dok se u nižim područjima očekuje kiša.

Minimalne temperature zraka u Bosni varirat će između -1°C i 4°C, na jugu Hercegovine od 5°C do 8°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 2°C i 7°C.

Na jugu zemlje temperature između 7°C i 11 °C. Od petka minimalne temperature u Bosni od -7°C do -2°C. Na području Hercegovine oko 0°C.

Naredne sedmice na prostoru naše zemlje ne prognozira se posve stabilno vrijeme. U utorak (17.12.) moguća je kiša, koja bi na jugu i zapadu naše zemlje mogla biti i obilnija.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između -2°C i 3°C, u Hercegovini do 5°C. Najviša dnevna temperatura od 2°C do 7°C, jugu zemlje do 10°C.