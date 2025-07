Objavljena prognoza do subote: Stižu pljuskovi, evo u kojim dijelovima BiH će trebati kišobrani

Jutros je u Hercegovini pretežno vedro, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 10; Sokolac 14; Bugojno, Ivan Sedlo, Jajce, Srebrenica 17; Livno, Sanski Most, Zenica 18; Bihać, Prijedor, Sarajevo 19; Doboj, Tuzla, Zvornik 20; Banja Luka 21; Bijeljina 22; Trebinje 27; Mostar 29; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 943 hPa, na normali je i lagano opada.

Bioprognoza: Slično kao i proteklog dana, ugodnije prije podne, u poslijepodnevnim satima pod uticajem vrućine i sparnog vremena, kod osjetljivih osoba mogu se javiti nešto izraženije poteškoće. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, malaksalosti. Poželjno je laganije se odjenuti, ne pretjerivati sa aktivnostima, konzumirati dovoljno tečnosti, te izbjegavati duže boravke na suncu.

Danas će na jugu preovladavati sunčano vrijeme, a u ostaku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana ponegdje u Bosni je moguća slaba i kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 37 °C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka oko 29 °C.

U četvrtak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u Hercegovini i istočnim područjima Bosne. Tokom poslije podneva, kiša, pljuskovi i grmljavina je moguća na jugu i jugoistoku. Vjetar umjeren, na momente i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

U petak, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim i sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

U subotu, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 36 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

