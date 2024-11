Meteorolozi objavili prognozu za BiH do 15. novembra: Evo kad nam stiže zahlađenje

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu, za period od naredne dvije sedmice, do 15. novembra ove godine.

Kako navode, nad većim dijelom Evrope dominira polje visokog zračnog pritiska pod čijim uticajem će biti i prostor Bosne i Hercegovine, pa narednih petnaest dana očekujemo stabilno vrijeme bez padavina.

Tokom jutra uz rijeke i po kotlinama prognozira se pojave magle uz intenzivnu rosu. Danju dugi sunčani intervali i dominantna toplija zračna masa sa juga usloviće i natprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka. Od 5. novembra očekuje se prodor hladne zračne mase sa sjevera Evrope kada je izgledan blagi pad vrijednosti temperatura zraka.

Do 4. novembra, prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 6 do 11 i Hercegovini do 14, a maksimalne u Bosni od 16 do 21 °C, u Hercegovini do 24 °C.

Nešto niže temperature zraka očekuju se od 5. novembra, sa vrijednostima tokom jutra na planinama i visoravnima od 0 do 4 °C, na nižim nadmorskim visinama Bosne od 3 do 8, a u Hercegovini od 6 do 11 °C, danju širom zemlje od 12 do 17 °C.