Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuje u Hercegovini, istočnim i ponegdje u zapadnim područjima Bosne. U višim područjima se očekuje i snijeg. Vjetar umjeren i jak južnog smjera, koji poslije podne oslabi i mjenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

Zbog očekivanih intenzivnih padavina, narandžasto upozorenje na snazi je u Hercegovini, istočnoj i jugoistočnoj Bosni, informiše Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Nastavlja se razdoblje lošijih biometeoroloških prilika. Uz tmurno vrijeme praćeno padavinama, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, kod meteoropata su, prije podne, moguće nešto jače tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Hronični bolesnici trebali bi reducirati kretanje i ne pretjerivati sa aktivnostima, naročito astmatičari.