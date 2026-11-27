Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Krajini je moguć i prelazak kiše u susnježicu ili snijeg. Više padavina se očekuje na području Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini prije podne i pojačan jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 11, na jugu do 15 stupnjeva, informiše Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

BHMETEO najavljuje snijeg u Krajini, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača zapadno od Banja Luke i Prijedora. Glavnina oko Bihaća gdje se u brdsko-planinskim oblastima očekuje do 10 cm snijega.

U subotu nove padavine, kiša i snijeg kada bi pahulja bilo i u većem dijelu ostatka Bosne osim pojedinih kotlina centralne i istočne Bosne te onih najnižih područja u Posavini i Semberiji gdje je pokrivač upitan.