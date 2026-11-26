Svečanom akademijom Gradskog vijeća, u prisustvu predstavnika javnog, političkog i vjerskog života Grada Srebrenika, boračkih udruženja, javnih preduzeća i ustanova i udruženja građana, 25. novembar, Dan državnosti BiH , na prigodan način obilježen je i u Srebreniku.

Svečani referat u povodu jednog od najznačajnijih historijskih datuma za BiH podnio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

U znak sjećanja na one koji su za odbranu domovine položili svoje živote, svečano je položeno cvijeće na centralno spomen obilježje borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.g , te na spomen kosturnicu borcima palim u NOAR-u 1941-1945.g.

Program obilježavanja Dana državnosti obogatili su i učenici Mješovite srednje škole Srebrenik sa zanimljivim kulturno-umjetničkim programom.