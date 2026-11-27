U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom kolovozu uz povremenu kišu, dok je mjestimično prisutna i magla. Skrećemo pažnju na učestale odrone, a posebno izdvajamo ceste: Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje (preko Makljena), Bugojno-Novi Travnik (Rostovo), Kotor Varoš-Kneževo, Rogatica-Ustiprača i Brodar-Rudo. Vozačima savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnom stanju na cestama.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A-1 Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a ispred tunela 1.mart na dionici Zenica jug-Kakanj saobraća se voznom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbljani-Bosanska Krupa, zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona. Na istoj dionici, na lokaciji mosta preko rijeke Une (u blizini lokaliteta Crno Jezero) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljene semafore.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Na dionici magistralne ceste M-1.8 Lončari-Pelagićevo za vrijeme radova na izgradnji kružne raskrsnice, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se i na magistralnim cestama: Šićki Brod-Husino, Turbe-Nević Polje, Široki Brijeg-Mostar (Knešpolje), Stup-Jošanica, Bihać-Ripač, Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Čevljanovići-Nišići i Tasovčići-Stolac.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.